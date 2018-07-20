Студенты-геологи изучают Крымские горы

Из Германии в Россию за изучением фауны и артезианских вод. В Крыму стартовала международная летняя школа "Геологическая экскурсия по Горному Крыму".

Подниматься в гору довольно тяжело, особенно без подготовки. Наша съемочная группа добралась до 350 метров над уровнем моря, и это только половина пути. Чтобы составить геологическую карту горы, необходимо подняться еще почти на 200 метров.

Студенты Санкт-Петербургского Горного университета проходят практику в Крыму. После 30-летнего перерыва геологи возобновляют исследования крымских гор.

На полуострове у студентов-геологов теперь есть своя крупная научная база – республиканские власти передали учёным здание бывшего профилактория в селе Береговом. И море рядом, и горы. Здание не новое, но вскоре здесь ожидается ремонт.

"Видите фасад? Мы все это снимем, уберем. Фасады будут вентилируемые, современные; заменим окна, все комнаты внутри. Останутся только колонны и стены", — объясняет Николай Павлюк, начальник учебно-научной базы Санкт-Петербургского Горного университета.

Учёные рассчитывают ускорить подготовку студентов. В планах – провести масштабное исследование Крымских гор.

Покорять вершины Катя Сторожева хотела с детства. Там, где она родилась – в Тверской области – только высокие холмы, гор нет, их она видела только по телевизору. "Я сама себя испытала, проверила на прочность. В детстве я думала, что хиленькая, но нет, я поднялась — и это восторг", — говорит она.

Среди студентов есть иностранцы. Сейчас их четверо, в следующем году учебный научный центр примет ещё больше. Для них Крым – интересное место для геологических исследований. Максимилиан Мроцик приехал из Фрайбергской горной академии в Германии: "У нас в Германии прикладной геологии не осталось. Поэтому мы приезжаем в Россию научиться составлять карты и изучать древнюю фауну".

Студенты из Петербурга в Крыму составляют геологическую карту местности, собирают камни, замеряют горные трещины; им нужно научиться находить артезианские воды. Для Крыма, где каждое лето всё засушливее, это особенно важно. За один месяц студенты должны исследовать горы в радиусе почти 35 километров.

"Это совершенно потрясающее место, которое было выбрано еще в тридцатых годах нашими предшественниками. Для геологов нет лучше места, здесь они изучают азы своей профессии", — рассказывает Ирина Таловина, заведующая кафедрой исторической геологии Санкт-Петербургского горного университета.

Возраст породы геологи определяют по найденной древней фауне. Вот, например, в одном из камней находим ракушку, она из мелового периода. Это значит, что камень сформировался более 150 миллионов лет назад, в эпоху динозавров. Ракушки найти тут несложно, поэтому можно предположить, что раньше тут было море.

Самые интересные находки исследователи добавляют в свою коллекцию. Так, Александр Дытченко уже собрал около тридцати камней различных пород. "Это большая кальцитовая жила, их много можно найти, но мне она очень понравилась, и она одна из самых больших, которые я нашел", — говорит студент.

Научный центр в поселке Береговом работает пока только летом. После ремонта здания база будет использоваться весной и осенью. Это единственное в России место, где климат позволяет геологам работать и учиться большую часть года.