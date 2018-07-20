"Локомотив" нацелился на футболиста "Пари Сен-Жермен"

Московский "Локомотив" намерен подписать контракт с игроком французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Польши Гжегожем Крыховяком. Железнодорожники намерены выкупить трансфер польского полузащитника, который не пробивается в состав парижан.

На следующей неделе Крыховяк прилетит в Москву для прохождения медицинского обследования, сообщает FootballHD со ссылкой на RMC Sport. По результатам осмотра чемпион России может подписать полноценный контракт с футболистом, несмотря на то, что изначально речь шла об аренде. Однако французы сразу же исключили такой вариант.

Отметим, что интернет-портал Transfermarkt оценивает Крыховяка в 18 миллионов евро. Предыдущий сезон поляк провел в аренде в английском "Вест Бромвиче", за который он сыграл в 27 играх. Также он стал автором двух результативных передач и заработал две желтые карточки.