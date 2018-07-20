Россиянин Шубенков победил на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Российский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу на проходящем в Монако очередном этапе Бриллиантовой лиги. Россиянин, выступающий на международных стартах в нейтральном статусе, первенствовал в беге на 110 метров с барьерами.

Шубенков преодолел дистанцию за 13,07 секунды. Второй результат показал испанский спортсмен Орландо Ортега (13,18). Замкнул тройку лучших спринтеров этапа представитель Франции Паскаль Мартино-Лагард (13,20).

Это победа стала для Шубенкова второй на этапах Бриллиантовой лиги. Ранее он также добивался победы в швейцарской Лозанне.