Российские синхронистки завоевали четвертое золото чемпионата мира

В венгерском Будапеште продолжается юниорский чемпионат мира по синхронному плаванию. Российские синхронистки добились на турнире новой победы – теперь в командных соревнованиях, где россиянки первенствовали в технической программе.

Победу в составе сборной России завоевали Ксения Лданая, Милена Маретич, Софья Титова, Арина Жаворонкова, Антонина Базлова, Кристина Таганкина, Елизавета Минаева и Кира Снисаренко. Они получили от судей 92,7347 балла. Вторым стали украинки с результатом 90,3331 балла, третье место завоевали японские спорстменки (89,0176).

Напомним, что ранее российскими синхронистками было завоевано еще три золотые медали.