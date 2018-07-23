Сергей Собянин побывал на Московском эндокринном заводе

В столице за последние несколько лет на 40 процентов вырос объем производства лекарств. Об этом заявил кандидат в мэры Сергей Собянин. Он побывал Московском эндокринном заводе, который является одним из лидеров фармацевтической отрасли. О чем еще шла речь на встрече с избирателями?

— Добрый день!

— Здравствуйте!

С этим коллективом Сергей Собянин встречается не впервые, поэтому разговор начинается сразу, без лишних формальностей. Московский эндокринный завод получит налоговые льготы. Предприятие — в числе лидеров столичной фармакологии, задачи перед которой стоят масштабные: максимально снизить зависимость от импортных препаратов, прежде всего в онкологии.

— Мы заключили недавно офсетный контракт, по которому 40 процентов импортной номенклатуры будет производиться в специальной экономической зоне в Зеленограде, в Москве.

Именно с успехами фармакологов мэр связывает увеличение продолжительности жизни в столице с 74 до 78 лет. А для молодых мам также важен возраст, с которого малышей принимают в детские сады.

— Я отработала на этом заводе уже почти десять лет. Я москвичка, недавно родила ребенка. Можно ли сейчас рассмотреть возможность предоставлять молодым мамам детские сады не в два года и восемь месяцев, а раньше? Хотя бы в два и шесть?

"Мы в этом году приняли решение: снизим возраст приема до двух с половиной лет", — отвечает Сергей Собянин.

За последние восемь лет количество мест в детских садах практически удвоилось — с 280 до 420 тысяч. Спрашивали и о развитии транспортных развязок — в частности, когда откроется станция МЦК "Новохохловская".

— В ближайшие месяцы мы ее откроем. Большое количество людей ездит из Подмосковья, и диаметр захватит еще и ближние города Подмосковья, что тоже снимет какое-то количество транспорта с наших центральных магистралей.

В частности, с МКАДа, вылетных магистралей и Волгоградского шоссе. Новый транспортный узел ждут не только сотрудники завода, но и другие жители Москвы.