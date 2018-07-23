Великобритания может устроить Brexit без всяких соглашений с ЕС

Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что Великобритания может выйти из Евросоюза и без соглашения по поводу будущих отношений. Это заявление он сделал после переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом, сообщает "Интерфакс".

Этот сценарий будет затруднителен для Лондона, но в конечном итоге британцы найдут способ "не просто выжить, но и экономически процветать", подчеркнул Хант. Однако он выразил беспокойство, что "это на целое поколение изменит отношение британской общественности к Европе".

Министр считает, что многие в ЕС ждут момента, когда Великобритания уступит, но "этого не случится".

При этом Хант назвал ФРГ одним из лучших друзей Британии в мире.