Военная комендатура столицы отмечает юбилей

Отмечает юбилей армейское подразделение, ставшее символом безупречной дисциплины и выправки: 100 лет исполнилось комендатуре Москвы. Ее военнослужащие встречают высоких иностранных гостей, возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата. Комендатура отвечает за порядок на всех мероприятиях в столице с участием военных. Как чествуют юбиляров?

Ряды торжественного караула выровнены, как по линейке. Знамена расправлены. Александровский сад замер в ожидании исторического церемониала.

В день своего столетия военная комендатура Москвы символично зажигает в Александровском саду Вечный огонь. Это полная реконструкция событий 1967 года, когда Вечный огонь к Могиле Неизвестного Солдата доставили прямо из Ленинграда, с Марсова поля. Церемонию открытия мемориала, которая требует предельной деликатности, тогда доверили именно военной комендатуре. Для взвода, который нес службу, эта задача стала делом чести.

"Это для меня было не просто поручение — выполнить задачу. А у меня было внутреннее чувство, что я эти почести отдаю и своему отцу. И точно такие же ребята стояли вместе со мной в строю, мои подчиненные, и у них у некоторых отцы погибли", — говорит председатель Совета ветеранов Военной комендатуры, полковник в отставке Сергей Хмелидзе.

Организация парадов на Красной площади или встречи иностранных делегаций — слаженность в работе военной комендатуры Москвы уже давно визитная карточка российской столицы.

Ветераны ведомства получили от коменданта памятные сувениры. Приятное дополнение к главной награде всей службы — мирному небу над головой.