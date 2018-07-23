"Парму" наказали снятием 5 очков за сообщения в WhatsApp

Футбольный клуб "Парма" начнет предстоящий сезон в Серии "А" с отрицательным балансом очков из-за решения Федерального суда Италии. Пармезанцы подозреваются в организации договорных матчей и за это с клуба будет снято 5 баллов в турнирной таблице.

Дело о договорняках получило ход после того, как стала известна переписка одного из футболистов "Пармы" Эмануэле Калайо, который в шутливой форме писал подозрительные сообщения одному из своих товарищей и одновременно футболисту команды "Специя", с которой предстояло играть заключительный поединок Серии "В".

Как сообщает Спортс.Ru со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио, пармезанец просил коллегу не сильно упираться в очном матче, сопроводив свои сообщения несколькими эмодзи. Для "Специи" эта игра уже не представляла никакого значения – ранее клуб лишился шансов на повышение, а сам матч завершился победой "Пармы" со счетом 2:0 и выходом команды в Серию "А".

Сам "шутник" Калайо в результате расследования итальянской прокуратурой за свое сообщение был дисквалифицирован на два года и подвергся штрафу в размере 20 тысяч евро.

Сообщается, что "Парма" собирается подавать апелляцию на решение суда.