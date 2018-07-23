23 июля 201816:56
Габулов близок к досрочному расторжению контракта с "Брюгге"
Вратарь бельгийского клуба "Брюгге" и сборной России Владимир Габулов ведет переговоры с клубом о досрочном расторжении действующего соглашения. Стороны могут прекратить сотрудничество в ближайшее время. Об этом сообщает Чемпионат.Com.
Напомним, что Габулов стал игроком "Брюгге" в январе 2018 года, перейдя из тульского "Арсенала". Договор был с ним заключен на полтора года. За период выступлений в бельгийском клубе Габулов стал чемпионом страны, сыграв в девяти матчах и пропустив в них 17 мячей.
Ранее "Брюгге" завоевал Суперкубок Бельгии, однако Габулов участия в матче не принимал.
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