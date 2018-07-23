Мосгорсуд считает законным арест замдекана юрфака МГУ

Мосгорсуд признал законным арест замдекана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца, которого ранее был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Таким образом, Степанов-Егиянц останется под арестом до 7 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает РИА Новости, по версии следствия, подозреваемый вместе с установленными и неустановленными лицами путем обмана с использованием поддельного паспорта вывел из числа руководителей компании "Автофинанс" потерпевшего и завладел имуществом этого общества (автомобилем и сейфом с деньгами). Ущерб превысил 39 миллионов рублей.

Афера была проведена с помощью поддельного паспорта этого топ-менеджера, считает следствие. Сам Степанов-Егиянц обвинения отрицает.