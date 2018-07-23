Крупный камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме

Камень весом около 100 килограммов выпал из Стены Плача в Иерусалиме и приземлился в паре метров от молившейся в уединении женщины, сообщает Maariv.co.il. Камера наблюдения зафиксировала тревожный момент, который мэр города Нир Барката назвал чудом.

"Исключительное и редкое событие", как его охарактеризовал раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович, произошло утром в понедельник, 23 июля, — камень выпал впервые за последние несколько десятилетий.

Сразу после произошедшего площадку общих молитв закрыли для верующих с целью удостовериться в том, что разрушение не продолжиться и жизням людей ничего не угрожает. В настоящее время на месте работают сотрудники Управления древности, которым предстоит оценить нанесенный святыне ущерб.

Побывавший у Стены мэр Иерусалима Нир Баркат выразил намерение обратиться к кабмину страны с просьбой чаще проводить проверки, призванные предотвратить разрушение символа веры иудеев.