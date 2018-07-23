Подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове мог быть причастен к другим преступлениям

Следователи проверят информацию о том, что подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в Серпухове ранее уже совершал преступления в отношении детей.

Следственный комитет по Московской области начал доследственную проверку, сообщает "Интерфакс". Ранее в полицию поступали сообщения о противоправных действиях мужчины, задержанного по подозрению в убийстве, по отношению к детям. Однако сотрудники правоохранительных органов в Серпухове оставляли без внимания подобную информацию.

22 июля в Серпухове пропала пятилетняя девочка. Спустя несколько часов в результате поисков вблизи железной дороги в Подмосковье была обнаружена спортивная сумка с ее телом. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый уже задержан, им оказался житель Серпухова 1990 года рождения. Установлено, что он был соседом убитой.