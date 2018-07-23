Тренер "Спартака" Каррера: результаты жеребьевки удовлетворительные

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал итоги жеребьевки третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов, по итогам которой московскому клубу достанется победитель пары ПАОК — "Базель". Итальянский специалист признал ее результаты удовлетворительными.

"Жребий стоит признать удовлетворительными, – признается Каррера, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – Никто не обещает легкого пути против ПАОКа или "Базеля", но с "Бенфикой" было бы сложнее. Мы начинаем изучать потенциальных соперников, но пока я не очень хорошо знаком с нынешним состоянием обоих клубов. Но, само собой, мы ставим перед собой задачу выхода в следующий этап и сделаем для этого все возможное".

Напомним, что "Спартак" стартует с третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов, как команда, финишировавшая в прошлом сезоне на третьей строчке чемпионата России.