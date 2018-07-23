ГТРК "Таврида" начала вещание из Симферополя

В Симферополе открыли ГТРК "Таврида" – филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отсмотрели первый прямой эфир.

"Таврида" стала 82-м филиалом Всероссийской государственной телерадиокомпании, вещающим на территории России. После открытия в прошлом году филиала корпорации в Севастополе начало вещания ГТРК "Таврида" из Симферополя окончательно вернуло Крым в российское информационное пространство", — отметил гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.

"Крым должен быть витриной нашего российского государства. Все должны знать, как он развивается", — сказал глава Крыма Сергей Аксенов.