"Фантастическое зрелище": актер Пашинин рассказал о войне в Донбассе

Российский актер Анатолий Пашинин, участвующий в боевых действиях в Донбассе, рассказал в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной, что получает от этого колоссальное удовольствие.

"Это приятно, всплеск гормонов, — цитирует РИА Новости актера. — Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили, а если тебе еще и повезло, ты увидел, как убили другого…".

В вооруженном конфликте в Донбассе Пашинин выступает на стороне Киева. Стреляя в противника, он "хочет попасть" в человека, нанести как можно больший ущерб врагу. Как он говорит в интервью, у него самого есть охрана из двадцатилетних солдат, которые берегут Анатолия "как зеницу ока".

Актер признает, что реальная война – "это вам не кино". Например, на его глазах противотанковая ракета попала в автомобиль с людьми. Пашинин назвал это "фантастическим зрелищем – лучшим, что видел в жизни". Главное, по его мнению, чувство (и волшебное) – обретение им оружия.

В августе 2017 года Анатолий Пашинин вступил в войну на востоке Украины в составе добровольческого батальона, сформированного на основе "Правого сектора" (запрещена в РФ). Как актер он известен публике по ролям в фильмах "Адмирал", "Мы из будущего", в сериале "Грозовые ворота".