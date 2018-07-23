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23 июля 201818:36 Ольга Турчанинова

Дольщикам Urban Group объявили даты завершения строительства их домов

Четыре жилых дома разорившейся компании Urban Group будут достроены до конца года, еще несколько объектов сдадут в эксплуатацию весной 2019-го. Об этом сообщили на встрече с дольщиками. Подмосковные власти заверили людей, что все клиенты застройщика-банкрота получат свои квартиры или смогут вернуть деньги, вложенные в строительство жилья.

Двенадцать представителей от каждого жилого комплекса: встреча с дольщиками Urban Group в таком составе проходит впервые. Сегодня люди наконец узнали даты начала и, главное, окончания строительства своих квартир.

Первыми примутся за дома с наибольшей готовностью. Четыре будут достроены уже в этом году, в декабре. Это корпуса в жилых комплексах "Видный город", Солнечная Система", "Митино О2", "Опалиха О3". Еще два дома в "Митино " сдадут в апреле 2019 года.

Остальным придется подождать до 2021 года — времени на завершения потребуется больше. Но это не касается ЖК "Левобережный" и "Лайково": на этих объектах стройка даже не начиналась, и сейчас решается вопрос не о завершении, а о компенсации денег дольщикам.

"Правительство Московской области совместно с людьми проведут такие встречи и отдельно по ним примут решение. По остальным объектам принято решение о том, что они будут достраиваться в полном объеме", — говорит генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Александр Плутник.

Финансировать строительство будут из трех источников: фонд защиты прав граждан, федеральный бюджет и бюджет Московской области. Окончательная цена вопроса пока неясна, но первая часть средств уже выделена из резервного фонда правительства.

"На этот год в бюджете Московской области уже заложено средства, которые позволят нам эту работу начать. Три миллиарда рублей уже заложены", — рассказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

На объектах работает три штаба, где принимают документы от дольщиков. Ориентировочно их не меньше 20 тысяч. Тем, кто покупал квартиры в кредит, предложат его рефинансировать на более выгодных условиях. Это станет существенной помощью и сократит ежемесячные выплаты.

"У нас очень молодой ЖК. У нас очень много матерей с детьми. Очень многие вложили материнский капитал, поэтому люди доведены до отчаяния, — говорит Наталья Полуэктова.

Серьезные проблемы у Urban Group начались в мае. Тогда застройщик приостановил продажи, а 9 июля арбитражный суд признал его банкротом. Сейчас назначен конкурсный управляющий. Такие встречи с дольщиками будут проводить регулярно.

Текст: "Вести-Москва"

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