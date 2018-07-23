Шарапова потеряла одну строчку в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова опустилась на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Согласно обновленной версии рейтинга россиянка переместилась с 21 на 22 место.

Напомним, что ранее Шарапова приняла решение не принимать участия в турнире, проходящем в американском Сан-Хосе. Тогда теннисистка объяснила причину своего отказа "изменением турнирного графика".

Отметим, что первой ракеткой мира продолжает оставаться румынка Симона Халеп. Лучшей из российских теннисисток продолжает оставаться Дарья Касаткина, которая сохранила за собой 13 строчку.