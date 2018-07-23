Жители Балашихи возмущены платным въездом в жилой комплекс

Платить за въезд в собственный двор вынуждены жители новостройки в подмосковной Балашихе. Шлагбаум и столбики, буквально вырастающие из-под земли, преграждают путь к подъездам. А те, кто отказываются платить, либо километр идут пешком, либо сильно рискуют собственной машиной. Почему? И кто установил подобные порядки?

Мероприятия по внедрению высокого уровня парковочной культуры достаточно неожиданно начинаются здесь, прямо в лесах и полях Балашихи, примерно за километр до самого жилищного комплекса. На въезде надо получить карточку, затем оплатить парковку.

Дальше — вырастающие из-под земли столбики. Хочешь въехать — плати за место в паркинге.

— Девять тысяч за парковку в месяц — это неподъемная сумма!

Преодолевшие первый шлагбаум водители недоумевают: что же дальше?

— Выйдите, заберите свои карнизы — я не могу заехать во двор!

Причем столбики поднимаются не только со стоящим на них корреспондентом, но и прямо под машиной, которая пытается въехать на столь режимную территорию.

— Я проехал где-то уже метр с лишним, и их начали поднимать, стукнули машину. Вот это место, тут осталась вмятина.

Жители грустно шутят, что они оказались заложниками образцово-феодального ТСЖ. Управдом, господин Золотухин, комментировать происходящее отказался как в своем офисе, так и по телефону: разговор получился хоть и кратким, но его нельзя назвать не содержательным.

— Жильцы мне дали ваш телефон.

— Я дал вчера "Вестям" интервью, вы его переиначили и сделали опять из меня врага народа!

Константин Валерьевич сам себя назначает и сам переизбирает — все положенные уведомления собственники получают уже после того как собрание состоялось. Новая управляющая компания не может получить документацию с осени и даже попасть в дома — причем физически.

— Мы этот конкурс выиграли на два дома, как положено, прошли всю процедуру, но ЧОП в грубой форме нас вытолкал из домов.

Администрация Балашихи в официальном ответе указывает: ситуацию считает недопустимой, нарушающей права граждан, но поделать ничего нельзя, по крайней мере до августа. Свои вопросы мы обращаем к главному инженеру главного феодала всех этих корпусов.

"У меня сегодня выходной, я сегодня не главный инженер — я расскажу, как жилец: мне очень нравится и очень устраивала изначально концепция двора без машин", — говорит он.

"Я сама вынуждена быть таксистом у своего ребенка для того, чтобы водить! Я не могу без машины!" — возражает одна из жильцов.

Жильцам остается лишь собирать подписи и обращаться в инстанции все выше и выше, чтобы найти управу на этого управдома — по всем признакам самозванца. Кто-то ездит к припаркованной вдалеке машине на велосипеде.

Реальных рычагов испортить жизнь тем, кто пока во власти повелителей столбиков-боллардов, предостаточно, поэтому многие предпочитают платить и не жаловаться. Вот и герою нашего сюжета, владельцу многострадального инвалидного автомобиля, в ночь после съемок прокололи все четыре колеса.