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23 июля 201820:58 Ольга Соловьева

Малярия, денге, желтая лихорадка: как не привезти из отпуска смертельный "багаж"

Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Гонконг, Мальдивы, Куба — не только туристические Мекки и зимой, и летом, но и карта угрозы заражения смертельной лихорадкой денге. МИД России предупреждает, а Роспотребнадзор только успевает фиксировать все новые случаи заражения. Только за последний месяц опасный вирус россияне завезли в Амурскую и Ленинградскую области, в Алтайский Край и Сибирь. Стоит ли экономить на медицинской страховке, и о чем намеренно умалчивают туристические фирмы?

— У него была остановка сердца более чем на 6 минут!

Когда Полина вспоминает о брате, голос то и дело подводит. Увядшие цветы, фотография прямо на земле — на памятник у семьи денег нет. Все ушло на лечение, которое так и не помогло. Герасим Григорьев подхватил лихорадку денге в Таиланде.

Отказали внутренние органы, потом — кровоизлияние и остановка сердца. От редкой болезни крепкий мужчина "сгорел" за считаные дни. И количество россиян, которые заболевают за границей и привозят вирус домой, только растет.

"По итогам 2017 года это более трех тысяч человек", — говорит заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Юлия Демина

Желтая лихорадка на африканском континенте и в странах Латинской Америки, там же и в Юго-Восточной Азии легко подхватить денге и малярию. Опасность буквально витает в воздухе — передается через комаров. При этом у турфирм — масса предложений отправиться отдыхать по этим направлениям.

Рисковать или нет — конечно, каждый решает сам. Вместе с тем туристическая компания обязана предупреждать клиента об потенциальной угрозе: безопасно ли ехать, или в стране бушует вирус и необходимо сделать прививку. Это — по правилам на бумаге. Как на практике — проверим.

Под видом клиентов обходим турфирмы. Их сотрудники сами тему болезней не поднимают, а если речь об этом все-таки заходит, спешат успокоить. Вот — о болезни, от которой умер россиянин.

— А с лихорадками денге тоже там все спокойно ?
— Все СМИ языком чешут больше, чем оно есть на самом деле!

Про малярию в Мексике — в том же ключе.

— А там сейчас безопасно, вот эти вот лихорадки, вирусы?
— Нет нам ничего!

Вакцины от малярии нет. Можно пропить курс таблеток, но они бьют по здоровью наравне с химиотерапией. От лихорадки денге застраховаться вообще невозможно.

"Вакцины сейчас только проходят испытания. Коммерческих вакцин — так, чтобы вы сейчас могли перед отъездом вакцинироваться, — пока нет", — говорит старший научный сотрудник лаборатории природно-очаговых инфекций центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

А вот от желтой лихорадки, гепатитов, полиомелита есть вакцина, но сделать прививку нужно заблаговременно.

— Вакцинация проводится не позже, чем за 10 дней до въезда в эту страну, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Многие пытаются сэкономить на медицинской страховке, иногда и вовсе от нее отказываются. При этом за границей лечить бесплатно никто не будет. Лечение умершего от денге россиянина обходилось в 150 тысяч в сутки. Теперь семья — в миллионных долгах, квартира — под залогом.

"Обязательно надо обращать внимание на финансово-стабильную крупную компанию, которая может возместить финансовые затраты и проконтролировать лечение за рубежом", — советует руководитель Департамента страхования выезжающих за рубеж ПАО СК "РОСГОССТРАХ" Андрей Сергеев.

Пристальное внимание — к чистоте и в отелях. В турецкой гостинице столешницы, сантехнику каждый день обрабатывают дезинфицирующим средством. Борются и насекомыми — причем за этим следят городские власти.

"Фирмы, с которыми мы договорились, приходят и чистят. Против всяких насекомых у них есть специальные средства в виде огнетушителя", — говорит владелец гостиницы Левент Аксой.

Денге и малярия — болезни коварные. Их симптомы могут проявиться, только когда турист возвращается домой. В российских аэропортах, например, в Пулкове, у каждого прилетевшего меряют температуру. Туристы проходят через рамки-тепловизоры и отражаются разноцветными силуэтами. Тех, кто загорелся красным, отправляют ко врачу: значит, температура выше пороговой — 38,5.

"Обеспечено круглосуточное дежурство врача-инфекциониста", — говорит начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территорий управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу Антон Куприянов.

Сделать прививку, оформить страховку, прочитать туристическую памятку — конечно, это займет некоторое время. Зато позволит не испортить отпуск близким и самому себе.

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