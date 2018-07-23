От противотанковых ракет до сжиженного газа. Российским дипломатам показали, чем может похвастаться страна на мировых рынках
Как создается лучшее в мире оружие сегодня своими глазами увидели сотрудники российских посольств, работающие в самых разных уголках планеты. Противотанковые комплексы, от которых нет защиты, высокоточные винтовки и самые совершенные в мире БМП — лишь часть того, что показали дипломатам представители ОПК. Отечественными военными разработками интересуются многие страны, и теперь рассказать о них потенциальным покупателям послы смогут гораздо подробнее.
Исторический экскурс для дипломатического корпуса: они ведь привыкли отвечать на нестандартные вопросы. А тут хрестоматийное. Тульский кремль в самом центре оружейной столицы страны. Автобус заруливает к сборочному цеху. Следующая остановка — предприятие "Щегловский вал". Боевые машины пехоты, десанта, противотанковые управляемые ракеты, новейшие прицельные комплексы.
Дипломатов уводят знакомить с перспективными разработками. Пресса изучает матчасть. Это экспозиция стрелкового вооружения. Новинок здесь нет, но есть проверенные, весьма востребованные за рубежом образцы. Вот, например, ОСВ-96 — крупнокалиберная снайперская винтовка. Дальность ее стрельбы — до 2 тысяч метров. И вот укороченный вариант этой же винтовки. Стреляет примерно на 600 метров, но для бесшумной снайперской винтовки это рекорд.
"Есть чувство гордости за то, что мы производим. Я вижу, в чем заключается наша мощь", — делится впечатлениями чрезвычайный и полномочный посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров.
Раз в два года представители государства за рубежом сверяют часы по московскому времени. В штаб-квартире МИДа уже расставлены акценты. Дипломатия ориентирована на деловой результат.
"Такая промышленно развитая область, как Тульская, известная на всю страну, на весь мир и своим вооружением, и своими заводами, и своей продукцией. Я уж не говорю про самовары и про пастилу, которую я ем иногда и дарю испанцам. Они с таким удовольствием ее едят", — говорит посол России в Испании и Андорре Юрий Корчагин.
Новые рынки, доступ к передовым технологиям, инвестиции, которые, как по трубам "Ямал СПГ", уже потекли в страну. Вахтовый поселок Сабетта — комплекс по сжижению природного газа, проектной мощностью более 16 миллионов тонн в год. А еще морской порт, способный обеспечить одновременно разгрузку десятка морских судов, откуда мощные газовозы отправляются к потребителям по Северному морскому пути.
"Это инвестиционное сотрудничество. Мы в нашем взаимодействии с Китаем переходим от торговли, как обмен товарами, к торговле, скажем так, инвестиционными проектами. Они занимают все больше и больше места в нашем экономическом взаимодействии", — утверждает посол Росси в КНР Андрей Денисов.
Современное производство, построенное на вечной мерзлоте, в рекордные сроки — яркий пример эффективности. В разных часовых поясах, и при любом политическом климате.
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