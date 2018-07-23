Британка спасла от суицида шестерых незнакомцев с помощью записок на "мосту самоубийц"

18-летняя студентка из британского города Сандерленд Пейдж Хантер прославилась после того, как спасла от суицида шестерых незнакомых человек, которые собирались свести счеты с жизнью на местном "мосту самоубийц". Людям помогли оставленные девушкой мотивационные записки, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Свои послания потенциальным самоубийцам студентка оставляла на мосту Уимрут, проложенном через реку Уир. Это популярное место для отчаявшихся людей.

Пейдж Хантер регулярно оставляла на мосту записки с ободряющими посланиями, сделанными от руки обычным фломастером. Девушка писала: "Ты не один", "Ваша жизнь имеет значение", "Ты светящийся огонек в темном мире" и другие оптимистичные фразы. В конце каждой записки студентка выводила телефон местной службы психологической помощи.

Шесть жителей Сандерленда признались, что прочли записки Пейдж, позвонили по указанному в них телефону, после чего передумали прощаться с жизнью.

Бескорыстный труд девушки оценили не только люди, которым та помогла, но и местные полицейские. Они похвалили Пейдж, назвав ее методы предотвращения суицидов революционными.