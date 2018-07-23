Москва переживает туристический бум

На три миллиона человек вырос турпоток в России за время чемпионата мира по футболу. И с окончанием турнира гостей меньше не становится. Москва переживает настоящий туристический бум. Победы любимых команд, яркие отклики в соцсетях и рассказы тысяч болельщиков — для многих все это стало хорошим поводом, чтобы собрать чемоданы и самим отправиться в путешествие по России.

Игру своей сборной в финале Тибо Викс смотрел дома, по телевизору: эмоции, грандиозная победа Франции и "Лужники" под проливным дождем. Тибо решил: он просто обязан побывать там, где творилась история. "Я мечтал приехать в Москву, посмотреть на стадион, — говорит он. — Чтобы сохранить в памяти эти виды. Москва, действительно, — очень красивый город".

Стадион, Воробьевы горы. Среди главных достопримечательностей Москвы — теперь, конечно, и Никольская: она снова живет привычной жизнью. Только туристов здесь больше, чем до чемпионата мира. Экскурсионные группы приезжают посмотреть на улицу, где веселились, пели, танцевали и болели одновременно тысячи людей со всего мира.

"Это превосходное место, — отмечает Тибо Викс. — Я знаю, что здесь собирались французы. Отмечали нашу победу вместе со всем городом".

Болельщики вернулись домой и заразили друзей и знакомых любовью к России. Как там живут эти русские, такие ли они угрюмые, какими их было принято считать, и правда ли, что в Москве серо и мрачно? Федерико (он — из Мексики) сначала удивлялся сидя на диване, перед телевизором. "Я знал, конечно, немного о России, о ее истории, — рассказывает он. — Видел репортажи. Но это потрясающая страна. В Москве безопасно, очень чисто. А какие люди потрясающие!".

На улице Волхонка — небольшая пробка: ее создают экскурсионные автобусы. Сплошной конвейер: одна группа уехала, тут же приезжают другие. Но в длинной очереди к Храму Христа Спасителя Эва с мамой (они — из Испании) провели не меньше получаса. Туристов в Москве по-прежнему много. По оценкам экспертов, после чемпионата турпоток в Россию увеличится не меньше, чем на 15 процентов.

В Москву сейчас едут не только иностранцы, но и россияне. А еще, говорят туристы, в Москве столько всего, что за один раз и не увидишь, а значит, они будут возвращать сюда снова и снова.