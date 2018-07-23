Рассел Кроу превратился в "бездомного". Видео

Голливудский актер Рассел Кроу напугал поклонников жутким видео в "Инстаграме". На нем звезда "Гладиатора" был запечатлен сильно заросшим и постаревшим. Фанаты решили, что Кроу стал бездомным, сообщает Daily Mail.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как австралиец пытается распутать слипшиеся на голове волосы. "Актер готовится", — указал Кроу в подписи к видео.

The actor prepares Публикация от Russell Crowe (@russellcrowe) 22 Июл 2018 в 5:06 PDT

Некоторые поклонники артиста посоветовали ему "отложить в сторону пиво и заняться спортом".

К какой роли актер готовится с помощью подобного перевоплощения, неизвестно.