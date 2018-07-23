Олимпийца Лохте дисквалифицировали за допинг

Представители Американского антидопингового агентства (USADA) объявили об отстранении от соревнований шестикратного олимпийского чемпиона по плаванию Райана Лохте. Спортсмен не сможет выступать в течение 14 месяцев.

В конце мая 33-летний американский олимпиец опубликовал в одной из своих соцсетей фото, на котором ему делали инъекцию. Снимок послужил поводом для начала расследования.

Выяснилось, что Лохте ввели некое разрешенное вещество, однако в недопустимой дозировке. Таким образом, спортсмен нарушил антидопинговые правила, фактически, самостоятельно поставив себя под удар.

Райан Лохте является шестикратным олимпийским чемпионом и 18-кратным чемпионом мира по плаванию. В его активе более 20 золотых медалей, три серебра и три бронзы.