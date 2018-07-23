Тема:

Допинг-скандалы 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
23 июля 201820:42

Олимпийца Лохте дисквалифицировали за допинг

EPA

Представители Американского антидопингового агентства (USADA) объявили об отстранении от соревнований шестикратного олимпийского чемпиона по плаванию Райана Лохте. Спортсмен не сможет выступать в течение 14 месяцев.

В конце мая 33-летний американский олимпиец опубликовал в одной из своих соцсетей фото, на котором ему делали инъекцию. Снимок послужил поводом для начала расследования.

Выяснилось, что Лохте ввели некое разрешенное вещество, однако в недопустимой дозировке. Таким образом, спортсмен нарушил антидопинговые правила, фактически, самостоятельно поставив себя под удар.

Райан Лохте является шестикратным олимпийским чемпионом и 18-кратным чемпионом мира по плаванию. В его активе более 20 золотых медалей, три серебра и три бронзы.

Ранее по теме

Сейчас

21:51

Железобетонные плиты раздавили детей под Самарой

21:42

Захарова: "Белые каски" — это провокаторы, которые распространяли дезинформацию

15:49

Оправдания Трампа: на встрече с Путиным я ничего не уступал

14:44

Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего человека

14:38

Стрельба в Торонто: погибли двое

13:15

Московский "Спартак" узнал первого соперника в Лиге чемпионов

12:27

Ивановские подростки разрешили спор из-за девушки при помощи обреза

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Железобетонные плиты раздавили детей под Самарой

Железобетонные плиты раздавили детей под Самарой

34 минуты назад
Захарова: "Белые каски" — это провокаторы, которые распространяли дезинформацию

Захарова: "Белые каски" — это провокаторы, которые распространяли дезинформацию

31 минута назад
Франция помогает России восстанавливать Сирию

Франция помогает России восстанавливать Сирию

1 час назад
СК узнает, почему ярославский следователь не возбудил дело, узнав о пытках в колонии

СК узнает, почему ярославский следователь не возбудил дело, узнав о пытках в колонии

3 часа назад
Филиал с счастливым номером: телеканал "Таврида" начал вещание из Крыма

Филиал с счастливым номером: телеканал "Таврида" начал вещание из Крыма

1 час назад
"Это был мой день, чтобы умереть": рэпера 6IX9INE избили, похитили и ограбили

"Это был мой день, чтобы умереть": рэпера 6IX9INE избили, похитили и ограбили

3 часа назад
Рабство в современном мире: топ-10 стран

Рабство в современном мире: топ-10 стран

9 часов назад
Собянин пообещал снизить возраст приема в детсады до 2,5 лет

Собянин пообещал снизить возраст приема в детсады до 2,5 лет

9 часов назад
Гоген Солнцев и его пожилая супруга готовятся стать родителями

Гоген Солнцев и его пожилая супруга готовятся стать родителями

3 часа назад
Нужна помощь: Максима Атякшева спасет откашливатель

Нужна помощь: Максима Атякшева спасет откашливатель

14 часов назад
От "Уроков французского" до тети Аси: муж-режиссер просил Татьяну Ташкову уйти из профессии

От "Уроков французского" до тети Аси: муж-режиссер просил Татьяну Ташкову уйти из профессии

8 часов назад
Появилось видео пожара в школе в центре Москвы

Появилось видео пожара в школе в центре Москвы

6 часов назад
Иерусалимская Стена Плача закрыта из-за камнепада

Иерусалимская Стена Плача закрыта из-за камнепада

5 часов назад
Как попасть в эфир радиостанции и заявить о себе на всю страну? Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

Как попасть в эфир радиостанции и заявить о себе на всю страну? Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

11 часов назад
Москва переживает туристический бум

Москва переживает туристический бум

1 час назад
Малярия, денге, желтая лихорадка: как не привезти из отпуска смертельный "багаж"

Малярия, денге, желтая лихорадка: как не привезти из отпуска смертельный "багаж"

1 час назад
Мексиканские футболисты забили курьезный гол во время празднований соперника

Мексиканские футболисты забили курьезный гол во время празднований соперника

1 час назад
Олимпийца Лохте дисквалифицировали за допинг

Олимпийца Лохте дисквалифицировали за допинг

1 час назад
Скворцова: будем стараться вывести российскую медицину на новый уровень

Скворцова: будем стараться вывести российскую медицину на новый уровень

1 час назад
Рассел Кроу превратился в "бездомного". Видео

Рассел Кроу превратился в "бездомного". Видео

1 час назад
Москалькова просит власти США смягчить меру пресечения Бутиной

Москалькова просит власти США смягчить меру пресечения Бутиной

2 часа назад
Британка спасла от суицида шестерых незнакомцев с помощью записок на "мосту самоубийц"

Британка спасла от суицида шестерых незнакомцев с помощью записок на "мосту самоубийц"

2 часа назад
Facebook строит спутники для раздачи интернета

Facebook строит спутники для раздачи интернета

2 часа назад
"Фантастическое зрелище": актер Пашинин рассказал о войне в Донбассе

"Фантастическое зрелище": актер Пашинин рассказал о войне в Донбассе

2 часа назад
Установлен новый рекорд скорости для капсул Hyperloop

Установлен новый рекорд скорости для капсул Hyperloop

4 часа назад
Мосгорсуд оставил под арестом возможного убийцу друга Деда Хасана

Мосгорсуд оставил под арестом возможного убийцу друга Деда Хасана

4 часа назад
Мосгорсуд считает законным арест замдекана юрфака МГУ

Мосгорсуд считает законным арест замдекана юрфака МГУ

5 часов назад
Великобритания может устроить Brexit без всяких соглашений с ЕС

Великобритания может устроить Brexit без всяких соглашений с ЕС

6 часов назад
Арестованный сотрудник "Роскосмоса" занимался гиперзвуком

Арестованный сотрудник "Роскосмоса" занимался гиперзвуком

6 часов назад
Надежда на восстановление: ультразвук обещает справиться с деменцией

Надежда на восстановление: ультразвук обещает справиться с деменцией

6 часов назад
Оправдания Трампа: на встрече с Путиным я ничего не уступал

Оправдания Трампа: на встрече с Путиным я ничего не уступал

6 часов назад
Похитившего 15 млн рублей в Бинбанке "байкера" задержали в Москве

Похитившего 15 млн рублей в Бинбанке "байкера" задержали в Москве

7 часов назад
Стволовые клетки в косметологии - миф или реальность?

Стволовые клетки в косметологии - миф или реальность?

7 часов назад
Молдавских водителей отправят в морги и на кладбища

Молдавских водителей отправят в морги и на кладбища

7 часов назад
Сломанная нога не помешала Тому Крузу выполнять трюки в "Миссии: невыполнима"

Сломанная нога не помешала Тому Крузу выполнять трюки в "Миссии: невыполнима"

7 часов назад
Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего человека

Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего человека

7 часов назад
Стрельба в Торонто: погибли двое

Стрельба в Торонто: погибли двое

7 часов назад
Командирам частей могут опять разрешить аресты солдат

Командирам частей могут опять разрешить аресты солдат

8 часов назад
Лига чемпионов. "Спартак" сыграет с победителем пары ПАОК – "Базель"

Лига чемпионов. "Спартак" сыграет с победителем пары ПАОК – "Базель"

9 часов назад
Ивановские подростки разрешили спор из-за девушки при помощи обреза

Ивановские подростки разрешили спор из-за девушки при помощи обреза

9 часов назад
Золотой источник: экзотика Тывы

Золотой источник: экзотика Тывы

10 часов назад
Отдых в старинном замке: 10 бюджетных вариантов

Отдых в старинном замке: 10 бюджетных вариантов

10 часов назад
Витю спасет трансплантация почки

Витю спасет трансплантация почки

10 часов назад
Новый пластырь выявит уровень стресса по анализу пота

Новый пластырь выявит уровень стресса по анализу пота

10 часов назад
Хлопок на Волжском судоремонтном: трое погибли, четверо ранены

Хлопок на Волжском судоремонтном: трое погибли, четверо ранены

10 часов назад
При хронических болях поможет ботокс

При хронических болях поможет ботокс

11 часов назад
Вести.net: IT-гиганты отменяют "цифровое рабство"

Вести.net: IT-гиганты отменяют "цифровое рабство"

11 часов назад
"Автодор" поможет рассосаться пробкам перед Воронежем

"Автодор" поможет рассосаться пробкам перед Воронежем

11 часов назад
Российский мультфильм сняли с проката в Литве

Российский мультфильм сняли с проката в Литве

12 часов назад
Самолет с главой МВФ Кристин Лагард экстренно сел в Аргентине

Самолет с главой МВФ Кристин Лагард экстренно сел в Аргентине

13 часов назад
Из Сирии эвакуировалась только половина "Белых касок"

Из Сирии эвакуировалась только половина "Белых касок"

16 часов назад
Взявший интервью у Владимира Путина американский журналист провел свой отпуск в России

Взявший интервью у Владимира Путина американский журналист провел свой отпуск в России

19 часов назад