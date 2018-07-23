Мексиканские футболисты забили курьезный гол во время празднований соперника

Старт чемпионата Мексики по футболу ознаменовался необычным для футбола моментом. В матче первого тура мексиканского первенства между "Толукой" и "Монаркасом" было забито два курьезного гола, только один из которых был засчитан.

На 90 минуте поединка при счете 1:0 в пользу "Толуки" футболисты проигрывающей команды смогли отыграться, однако они не заметили поднятого флага бокового арбитра, известившего о зафиксированном оффсайде. И пока они праздновали не засчитанный гол, этим моментом воспользовались игроки "Толуки". Они моментально устремились к воротам "Монакраса" и, оказавшись в численном большинстве, легко удвоили свое преимущество.

Игра так и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Толуки".