Сергей Игнашевич станет тренером ЦСКА

Бывший игрок московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич сообщил, что после завершения карьеры игрока останется в структуре армейского клуба. Он анонсировал свое назначение на пост тренера второй команды ЦСКА.

"Я остаюсь частью ЦСКА и продолжаю идти этой дорогой, — заявил Игнашевич на встрече с болельщиками армейского клуба, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Послезавтра проведу тренировку второй команды ЦСКА в качестве тренера".

Напомним, что Игнашевич в качестве футболиста провел за ЦСКА 14 лет. За это время он вместе с командой стал пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА.