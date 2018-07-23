Железобетонные плиты раздавили детей под Самарой

ЧП в Самарской области: в населенном пункте Чубовка (Кинельский район) в неэксплуатируемом здании произошло обрушение железобетонных плит. В результате погиб ребенок, еще четверо детей пострадали.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб региона, рухнули две железобетонные плиты в здании-мастерской. Пострадали пятеро детей, один из них погиб, трое госпитализированы, еще одному медицинская помощь оказана на месте.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Место происшествия оцеплено.