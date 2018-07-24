Эксперт: утечка разведданных о гиперзвуке не позволит догнать Россию

Возможная утечка информации о гиперзвуковых технологиях из ЦНИИмаша не сможет свести на нет превосходство России в данной сфере, считает Игорь Коротченко, член общественного совета при Минобороны РФ.

На днях в ЦНИИмаше (головной научный институт "Роскосмоса"), прошли обыски в рамках дела о государственной измене​​​: оказывается, из института "сливались" секретные данные о гиперзвуковых разработках.

Обвинения предъявлены 74-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, который, по мнению следствия, передал секретные данные одной из стран НАТО. Кстати, сам Кудрявцев участвовал в разработке и внедрении гиперзвуковых аэродинамических конфигураций ракетных двигателей, изучал влияние акустических процессов при старте ракет-носителей, свойства сверх- и гиперзвуковых потоков.

"Судя по обнародованной информации, в руки иностранных спецслужб могли попасть данные о прошедших испытаниях гиперзвуковых ракет и их результаты, но не более того", — сказал в интервью РИА Новости Игорь Коротченко.

По мнению военного эксперта, передача иностранцам данных о ракетных испытаниях наносит нам ущерб, однако к быстрому рывку в развитии гиперзвука у конкурентов привести неспособно, так как эти данные носили фрагментарный характер.

Он пояснил, что в разработке и производстве такого оружия участвуют сотни предприятий, на каждом из которых принимаются меры контрразведывательного характера, что не позволяет иностранным разведкам получить критический объем секретной информации.