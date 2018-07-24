Конгресс США продлит запрет на сотрудничество Пентагона и МО РФ
Конгресс США намерен продлить запрет на сотрудничество между американскими и российскими военными. Кроме того, конгрессмены хотят, чтобы партнеры Америки отказались от закупок российских вооружений в пользу американских.
Проект закона о национальной обороне США на 2019 год, согласованный комитетами по делам вооруженных сил палаты представителей и сената Конгресса США, предусматривает продление существующего запрета на сотрудничество министерств обороны двух стран.
Самой России, которая в документе названа конкурентом США, в проекте бюджета посвящена отдельная глава.
Для противостояния "российским угрозам" Европе предлагается выделить 6,3 млрд долларов на "Европейскую инициативу сдерживания".
В законопроект также включены положения о поставках Украине оружия на $250 млн долларов и о запрете признания Крыма российской территорией.
Общая сумма оборонного бюджета составляет 717 млрд долларов. Законопроект должен быть одобрен обеими палатами Конгресса, а затем поступить на рассмотрение и подпись президенту, сообщает "Интерфакс".
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