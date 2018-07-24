Ученые: наночастицы пластика наносят вред Мировому океану

Наночастицы, входящие в состав пластиковых изделий и композитов, наносят вред Мировому океану. К таким выводам пришли ученые из международной группы токсикологов и специалисты из ДВФУ (Дальневосточного федерального университета). Углеродные и кремниевые наночастицы повреждают клетки микроскопических водорослей – основу океанических пищевых цепей. При этом в Мировом океане оканчивает свой путь до 80 процентов пластика.

Опыты проводились над одноклеточной водорослью Heterosigma akashivo, которая особенно подвержена негативному влиянию, так как обладает тонкой клеточной стенкой. Ученые выяснили, что при концентрации наночастиц в воде в 100 мг на литр возникает токсический эффект. Острый токсический эффект для Heterosigma akashivo возник на третий день, а на седьмой началось хроническое отравление одноклеточного организма.

Согласно выводам ученых, клетки водоросли были повреждены механически, передает РИА Новости. При этом нановолокна, в сравнении с нанотрубками, были не так токсичны, однако они приводили к устойчивой деформации клеток.