Соединительную ветку "Турецкого потока" подключают к основной трубе в Черном море

Проектная компания "Турецкий поток" начала укладку соединительной ветки газопровода в прибрежной части Турции вблизи поселка Кыйыкей к основной трубе в Черном море. Работы продлятся от четырех до восьми недель. За этот период будет проложен участок длиной почти два с половиной километра.

Общая протяженность морского участка "Турецкого потока" составляет 930 километров, напоминает телеканал "Россия 24". Кроме того, будет построена сухопутная транзитная нитка длиной 180 километров до границы Турции со странами ЕС.

Укладкой труб занимается крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit. В апреле оно завершило работы по первой нитке морского участка газопровода, а в конце июня "Газпром" возобновил укладку второй нитки. Первая нитка предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран южной и юго-восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.

Как сообщил представитель проектной компании, прокачка газа начнется в конце 2019 года. Работа идет по графику. При этом строители стараются минимизировать неудобство для местных жителей.