На восстановление после паводка Амурской области нужно 400 млн рублей

Не менее 400 миллионов рублей понадобится Амурской области на восстановление после паводка. Окончательную сумму определят, когда уйдёт вода. Работы в некоторых районах уже начались.

В общей сложности подтоплено около 60 домов и порядка 400 приусадебных участков. Пострадавшим обещают компенсации.

Кроме того, размыты дороги, нарушено движение транспорта, есть проблемы с мостами через реки. Степень повреждений определит комиссия.

Режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения в Приамурье объявили на минувшей неделе, а накануне продлили его до конца нынешней. Гидрологи считают, что паводок может сместиться в сторону Хабаровского края и Еврейской автономной области. Пока ситуация в этих регионах стабильная, сообщает телеканал "Россия 24".