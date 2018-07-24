Афины в огненном кольце: число жертв растет

Число жертв лесных пожаров в Греции выросло до 24. Еще 156 человек получили травмы, многие находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось о 20 погибших и 69 пострадавших.

Афины были практически заключены в огненное кольцо. Специальные службы и рыбаки спасли более 700 человек с пляжей. Люди бежали туда, чтобы спастись от огня, передает ТАСС.

Пожары удалось частично взять под контроль. Кроме того, стих сильный ветер, который распространял огонь. Но в регионе по-прежнему сохраняется аномальная жара – до 40 градусов. Возгорания тушат с помощью пожарных вертолетов и самолетов.