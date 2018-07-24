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Лесные пожары в Греции 2 часа назад
Более 50 погибших: власти Греции просят помощи в тушении пожаров
Как минимум 50 человек погибли, более 150 — пострадали от сильных лесных пожаров в Греции. Они вспыхнули недалеко от Афин. Греческое общественное телевидение уже называет случившееся национальной трагедией. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения. В тушении пламени участвуют сотни пожарных, в том числе – на самолетах и вертолетах. Как заявил греческий премьер Алексис Ципрас, ситуация вышла из-под контроля.
Акрополь — главный символ Греции заволокло смогом, в столичном регионе введен режим чрезвычайного положения. Стихия охватила Аттику после того, как в регион пришла аномальная жара, столбик термометра в последние дни показывал отметку 40 градусов. На тушение лесного пожара направили десятки бригад, но остановить огонь им помешал сильный ветер, из-за него пламя перекинулось на жилые дома. Из прибрежной зоны людей эвакуировали по воде.
"К счастью есть море, нас эвакуировали по воде, потому что огонь преградил нам путь. То, что я увидел, напомнило мне гибель Помпеи. Я сказал: "Боже, надо спасаться бегством!" Просто ужасно", — говорит житель города Мати Костас Лаганос.
Стихия уже унесла порядка пятидесяти жизней, семьдесят человек оказались в больницах с ожогами и отравлением угарным газом, многие – в тяжелом состоянии.
"Огонь шел на нас так быстро, мы даже не понимали, что происходит. Я впервые в своей жизни увидела что-то подобное. Я хотела бы увидеть хоть какую-то реакцию властей. Пока я этого не вижу, меня это очень злит", — отметила жительница города Мати Нана Лагану.
Власти страны уже признали, что ситуация вышла из-под контроля, в одиночку греки со стихией не справятся – и запросили помощь у других государств.
"Это сложный момент для Аттики, и тяжелая ночь для всей Греции. В эти минуты более шестисот мужчин и женщин из пожарной службы тушат пожары, три сотни машин распределены по трем фронтам. Сейчас мы все должны быть в полной готовности, быть едины перед лицом этой беды, с которой столкнулась Аттика и вся страна, — сказал премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
Стихию, охватившую центральную Грецию, уже сравнивают с мощными лесными пожарами, которые в 2007 году унесли жизни более шестидесяти человек. Тогда власти страны назвали причиной трагедии поджоги, с помощью которых оппозиция якобы хотела сместить действующего премьер-министра. Впрочем, на этот раз греческие политики отказались от теории заговора.
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