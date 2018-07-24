Тренер "Локомотива" Семин: празднества кончились, впереди - Суперкубок

Наставник действующих чемпионов России по футболу из московского "Локомотива" Юрий Семин в ходе традиционной встречи с болельщиками поделился ожиданиями от стартующего сезона. В пятницу, 27 июля, "Локо" разыграет с ЦСКА Суперкубок России.

"Празднества прошли давно, сегодня определенное завершение случилось, вручение медалей, — цитирует главного тренера железнодорожников Чемпионат.Ru. – Самое приятное, что золотые медали вручались там, где мы их завоевали, – на нашем стадионе".

По словам наставника, его команды уже ждет 27-е число: "Матч за Суперкубок будет как бы продолжением чемпионата мира, игру будут показывать на одном из центральных телеканалов. Это замечательно, но определенная ответственность есть".

"Стала команда сильнее или нет, определит сезон. Мы к этому стремимся и хотим быть на прежнем уровне. Задача у нас пока есть только на ближайший матч: его нужно провести очень хорошо", – сказал Семин.