Парус. Санкт-Петербург в ожидании Лиги чемпионов Европы

Санкт-Петербург в начале августа примет квалификационный раунд европейской парусной Лиги чемпионов, в котором будут участвовать более 30 яхт-клубов из 16 стран. Северная столица принимает подобные старты уже третий год подряд.

Парусные гонки, за которыми сможет наблюдать любой желающий, пройдут на Неве у Петропавловской крепости с 3 по 6 августа. Организатор этапа европейской парусной Лиги чемпионов яхт-клуб Санкт-Петербурга, генеральный партнер соревнований ПАО "Газпром".

В квалификационном раунде европейской парусной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге будут соревноваться команды, занявшие призовые места в национальных парусных лигах своих стран. На Неве сильнейшие яхт-клубы будут бороться за место в финале международной Лиги, который состоится в Швейцарии в конце лета.

Предстоящий визит европейской парусной Лиги чемпионов обещает превзойти все предыдущие. Состав участников увеличился на треть, и география команд значительно расширилась. Более половины участников соревнований прибудут в Санкт-Петербург впервые.

На Неве выступит победитель прошлогодней квалификации и призер отбора 2016 года – команда "Северогерманского гоночного союза" из Гамбурга. Также Германию будет представлять победитель европейской парусной Лиги чемпионов 2016 Deutscher Touring Yacht-Club.

Традиционно сильная в речных условиях Швейцария будет представлена двумя клубами, среди которых титулованный яхт-клуб из Женевы – призер европейской парусной Лиги чемпионов 2017. Цвета флага Дании защищает яхт-клуб из Фредериксхавна, который в прошлом году в Санкт-Петербурге был вторым. Также на Неве выступят австрийцы из яхт-клуба озера Ахзии, команда финского Nyländska Jaktklubben, польского яхт-клуба Сопота.

"Уже много лет Яхт-клуб Санкт-Петербурга последовательно работает над привлечением в наш прекрасный город как можно большего количества яхтсменов и гостей, – говорит командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров, – К примеру, в рамках Европейской парусной Лиги чемпионов в 2016 году на Неве соревновались едва ли 20 команд, а спустя два года – уже более 30. Наш город достоин того, чтобы возглавить рейтинг самых парусных столиц мира, и эта цель уже близка".

На фоне титулованных соперников россияне отнюдь не выглядят статистами. Молодой экипаж яхт-клуба Санкт-Петербурга под управлением наставника, участницы Олимпийских игр 2000 года Анны Басалкиной, в прошлом году завоевал бронзу отборочного этапа. Уже в финале европейской парусной Лиги чемпионов 2017 команда из Владивостока "Семь футов" завоевала серебро, а екатеринбуржцы "Повелители паруса — Европа" были четвертыми.

В нынешнем сезоне, кроме экипажа "домашнего" яхт-клуба, защищать цвета российского флага в соперничестве с лучшими яхт-клубами Европы будут экипажи из Москвы ("Навигатор" и "ПИРогово") и Екатеринбурга ("Повелитель паруса – Европа" и "Повелитель паруса – Азия").

Учитывая обширный список участников, соревнования продлятся 4 дня. Старт гонок будет дан уже 3 августа, а завершится квалификационный этап Европейской парусной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге 6 августа. Поддержать российские команды на Неве могут все желающие, гоночная деревня у Петропавловской крепости будет открыта для свободного посещения.

На пляже Петропавловской крепости будет организована гоночная деревня, места для просмотра соревнований и активности для посетителей: верёвочный куб, пляжный волейбол, обучение виндсёрфингу на береговом тренажёре, парусные тренажёры для взрослых и детей.