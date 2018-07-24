Не доверяем и не будем доверять: Хейли снова высказалась об отношении США к России

Россия никогда не станет другом Америке, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телекомпании CBN.

"Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину. И никогда не будем", — сказала Хейли.

Постпред также отметила, что довольна политикой Вашингтона в отношении Москвы, а встреча Путина и Трампа "должна была произойти", передает ТАСС. По ее словам, нельзя понять другую сторону до конца, если не общаться.

16 июля в Хельсинки состоялись переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. После саммита пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить президента России посетить Вашингтон.

Хейли известна критическими высказывания в адрес России. Тем не менее постпред России при ООН Василий Небензя считает ее "открытой и доброжелательной".

Никки Хейли стала американским представителем в ООН в январе 2017 года. До этого она занимала пост губернатора Южной Каролины.

Хейли уже заявляла, что не считает Россию другом США, поскольку РФ придерживается иных ценностей.

Предвзятое отношение к России однажды сыграло шутку с американским постпредом. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) дозвонились до Хейли от имени польского премьера и рассказали о "вмешательстве России в выборы" на несуществующем острове Биномо. Американка всерьез заявила, что знает о ситуации на острове, и пообещала "поставить Россию на место".