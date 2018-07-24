24 июля 201809:25
На подмосковной "бетонке" столкнулись четыре машины
При столкновении четырех машин на Московском большом кольце, называемом в народе "бетонкой", один человек погиб и еще один пострадал, передает ТАСС.
По информации экстренных служб, ДТП произошло около 07:45 по московскому времени на 332-м км Московского большого кольца в Чеховском районе. Столкнулись четыре автомобиля. Один человек погиб, еще один получил травмы и был госпитализирован.
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