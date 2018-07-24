Все автомобили россиян поставят на учет в Минобороны

С неожиданной инициативой выступило российское военное ведомтво. Как стало известно "Известиям", в Минобороны уже готов план экстренного изъятия автотранспорта у граждан. Соответствующие поправки разработаны в приказ министра обороны №151 от 14 марта 2014 года.

Военные подчеркивают, что мобилизация личных авто может начаться только в случае объявления в России военного положения. А оно, в свою очередь, вводится только в случае агрессии или угрозы нападения иностранного государства.

Если раньше в военное время разрешалось реквизировать у граждан такую технику, как, например, трактора или бетономешалки, то теперь ситуация кардинально изменилась. Новый документ гласит, что на воинский учет будут ставится (и изыматься в случае войны) все автомобили категории "М1" технического регламента Таможенного союза. В эту категорию входят вся пассажирские автомашины, в которых не более 8 сидячих мест. То есть эта категория соответствует категории водительских прав B. Еще проще — практически все частные легковые автомобили, которые сегодня ездят по дорогам России.

Вся изъятая техника поступит на вооружение формируемых воинских частей. Предпочтение будет отдаваться отечественным внедорожникам — "Патриотам", а так же УАЗ-469, УАЗ-3151 и УАЗ-2966. Впрочем, если не хватит российских, то реквизируют и внедорожники-иномарки, А затем перейдут к остальным типам машин..

Впрочем, особенным новшеством инициативу Минобороны назвать трудно. Ведь лет 15 назад примерно такой же закон существовал, правда, касался он только внедорожников. Тогда даже при покупке скромной "Нивы" ее хозяин был обязан поставить ее на учет в военкомат. Без справки от военных ГАИ отказывалось регистрировать транспортное средство.

И еще один нюанс. В настоящее время в случае возникновения чрезвычайной ситуации (например, землетрясения или наводнения) у владельцев также могут изъять любую машину с выплатой от государства полной стоимости реквизированного. Если же он не согласен с госоценкой своей собственности — дело решается в суде.