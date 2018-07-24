Трансплантация печени Абидаля: "Барселону" обвиняют в преступлении

Испанские правоохранители отправили на повторное рассмотрение дело о пересадке печени экс-футболисту "Барселоны" Эрику Абидалю, который ныне работает техническим секретарем клуба. Прокуратура подозревает покупку органа на черном рынке.

Бывшего президента "Барсы" Сандро Роселя обвиняли в том, что он приобрел печень для французского защитника своей команды у "черных" трансплантологов, напоминает El Mundo Deportivo. В 2011 году у игрока было выявлено онкологическое заболевание, которое потребовало пересадки печени. "Барселона" сообщала, что донором Абидаля выступил его кузен Жерар из Франции.

Несколько дней назад сам Абидаль разместил в социальной сети Instagram фото из больничной палаты, где он снят вместе с двоюродным братом: "Этой фотографией я хочу выразить уважение своему кузену Жерару и выступить в защиту его чести. Хочу публично осудить отношение ряда СМИ, которые сомневаются в легальности операции, спасшей мою жизнь".

Тем не менее, в минувшую пятницу прокуратура Каталонии направила письмо в суд Барселоны, который ранее сдал дело о печени Абидаля в архив. В письме прокуратура призывает суд "прояснить детали и тщательнее установить личность донора".