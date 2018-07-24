Минобороны РФ: военные не будут забирать автомобили у граждан, своих хватает

Российское военное ведомство опровергло информацию, будто собирается изымать у граждан личные автомобили в случае войны. Собственных автомобилей у армии достаточно. А документ, опубликованный на портале правовой информации, всего лишь уточняет порядок учета транспорта в военкоматах, заявили в Министерстве обороны РФ.

Напомним, ранее ряд российских СМИ написал, якобы отечественные военные подготовили план по экстренному изъятию личного автотранспорта граждан в случае вооруженного конфликта. В первую очередь забирать собирались внедорожники марки УАЗ.