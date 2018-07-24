Путин поручил правительству проработать вопрос строительства моста на Сахалин

На встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко президент России Владимир Путин сообщил, что поручил правительству РФ проработать вопрос о строительстве моста на остров Сахалин, передает ТАСС. "Посмотрим". "Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику", — добавил Путин.

По словам президента, возможность возведения моста обсуждается уже десятилетиями. "Депутаты в своем письме подчеркнули, что это давняя мечта тех, кто проживает на Сахалине, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей — можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, все понятно".

Путин подчеркнул, что строительство моста привело бы и к развитию севера Хабаровского края.

При этом Кожемяко напомнил, что в письме местных депутатов к Путину оговорилась возможность привлечения в качестве финансирования стройки части средств, которая изымается по соглашению о разделе продукции. "Считаем, что это хорошее дело, и мы его поддержим", — сказал губернатор.