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Отравление Скрипаля 5 часов назад
Виктория Скрипаль получила удостоверение кандидата в депутаты
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль на выборах в Ярославскую областную думу получила удостоверение кандидата в депутаты от партии "Справедливая Россия".
Удостоверение Виктория получила в офисе регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Ярославле, где проживает в настоящее время. Об этом сама Скрипаль рассказала ТАСС 24 июля.
В середине июля избирательная комиссия Ярославской области зарегистрировала Викторию Скрипаль в качестве кандидата на выборы в областную думу, которые состоятся 9 сентября, в составе списка партии "Справедливая Россия".
Она была выдвинута в территориальной группе № 10 еще 3 июля. При этом в партии Скрипаль не состоит.
Имя Виктории Скрипаль стало известно после того, как власти Британии неоднократно отказывали в выдаче визы, которая была необходима для посещения ее двоюродной сестры — гражданки России Юлии Скрипаль.
Она и ее отец Сергей Скрипаль, как утверждают власти Британии, были отравлены в начале марта в английском Солсбери неким нервно-паралитическим веществом.
Лондон утверждает, что это вещество было разработано в России, и поэтому обвиняют Москву в причастности к данному инциденту. Москва категорически отвергает все спекуляции на этот счет, поскольку программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
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