Врач Мясников: в ожирении россиян виноваты людские слабости и пищевая промышленность

"Главный враг россиян – это пищевая промышленность. И не потому бизнесмены хотят нам навредить, а потому что отказ от трансжиров и большого количества сахаров сделает себестоимость продуктов такой высокой, что мы не сможем их покупать", — сказал в эфире программы "60 минут" врач Александр Мясников, комментируя статистические данные о росте количества россиян с лишним весом.

"Во всем мире самый высокий факт риска для ожирения, онкологии и сердечных заболеваний — это колбасы. В 2015 году ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) ввела все колбасные изделия и ветчину, включая самые дорогие, в список канцерогенов равных курению", — подчеркнул врач.

Кроме того, Александр Мясников назвал важнейшем фактором ожирения генетическую предрасположенность: "Я думаю, что 50% ответственности за ожирение – это генетика, а остальные 50% – это наша слабость и пищевая промышленность".

В России в 2017 году выросло число страдающих от ожирения граждан. Всего за последние пять лет показатель таких людей вырос на 30%. Согласно данным министерства здравоохранения страны, от лишнего веса страдает почти два миллиона россиян. В реальности доля страдающих от ожирения может быть еще выше, потому что далеко не все люди, имеющие лишний вес, обращаются к врачам.

Больше всего людей с диагностированным ожирением в Алтайском крае. Магаданская и Курганская области на втором и третьем месте соответственно. Реже всего ожирение в 2017 году диагностировалось у жителей Москвы и Приморского края.

В целом заметный рост числа людей с ожирением (более 25 процентов) отмечен в восьми регионах — Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях, Кабардино-Балкарии и Ненецком автономном округе. Еще в 35 регионах этот показатель увеличился на 10 процентов.