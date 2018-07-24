Тренер футбольной сборной Нигерии набирал игроков за взятки

После возвращения футболистов Нигерии на родину с чемпионата мира в России вокруг команды разразился скандал: наставник команды Салису Юсуф, входивший в тренерский штаб Гернота Рора, оказался замешан в коррупции. Он брал взятки за попадание игроков в состав сборной.

Юсуф, который был исполняющим обязанности главного тренера Нигерии с апреля по октябрь 2016 года, обладал определенным влиянием в команде, чем и пользовался. Скрытая камера зафиксировала, как в декабре 2017 года Салису получил взятку за обещание привлечь двух определённых футболистов к выступлению на Кубке африканских наций.

Из видеозаписи следует, что тренер получает 1 тыс. долларов от людей, представившихся агентами двух футболистов, сообщает Russia Today. Сам Юсуф отвергает причастность к коррупции, заявляя, что деньги были обычным подарком.