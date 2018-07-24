Две девушки получили химожоги внутренностей, выпив воды из столичного спортмагазина

Следователи Москвы проверяют информации о том, что две девушки получили химические ожоги внутренних органов после употребления воды, купленной в спортивном магазине.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что после пробежки девушки зашли в магазин, в котором имеется специальная зона отдыха и емкость с водой для спортсменов-бегунов.

Они попили этой воды, а затем девушкам стало плохо. Ночью 23 июля с химическими ожогами внутренних органов они обратились за медицинской помощью в одну из больницы Москвы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает московское управление СК РФ.