Пытки в колонии: Бастрыкин потребовал дать жесткую оценку действиям следователя и его начальства

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело об избиении сотрудниками УФСИН мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний Ярославской области, для дальнейшего всестороннего и объективного расследования передано в центральный аппарат СКР.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко.

20 июля в СМИ появилось видео о том, как надзиратели издеваются над заключенным исправительной колонии № 1 в Ярославской области. На нем 18 сотрудников ИК-1 пытают скованного наручниками 25-летнего Евгения Макарова — жителя Ярославля, который должен выйти на свободу 26 октября 2018 года.

Установлено, что инцидент произошел 29 июня 2017 года. После избиений молодой человек находится в тяжелом психологическом состоянии и тяжело реагирует на несправедливость.

После того, как страшное видео стало достоянием общественности, СКР возбудил уголовное дело, установив всех участников избиения и задержав шестерых сотрудников УФСИН по Ярославской области.

Следователи пришли к выводу, что тюремщики умышленно нанесли заключенному "множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям".

При этом установлено, что еще год назад в органы СКР от Макарова поступило заявление об учиненном в отношении него насилии, однако сотрудник следственного отдела по Заволжскому району города Ярославля СКР провел проверку заявления формально и незаконно отказал в возбуждении уголовного дела. В настоящее время он уволен из рядов Следственного комитета и в отношении него ведется процессуальная проверка.

Бастрыкин потребовал от подчиненных дать жесткую оценку не только бездействию экс-сотрудника Следственного комитета по Ярославской области, но и его руководства — в целях исключения формального подхода к проверке заявлений граждан, пострадавших от преступных посягательств.