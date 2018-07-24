Цветок маргаритки: Анна Терехова рассказала о судьбе знаменитой мамы

Знаменитая актриса Маргарита Терехова давно не появляется на экранах. Романтичная красавица из "Бегущей по волнам", неотразимая Диана из "Собаки на сене", роковая Миледи из "Трех мушкетеров" — бешеный успех, толпы поклонников. В интервью Борису Корчевникову дочь актрисы Анна Терехова рассказала о судьбе своей мамы и о том, как она живет сейчас.

В студии программы "Судьба человека" стало известно, что в последние годы Маргарита Терехова страдает болезнью Альцгеймера. Этот недуг пришел постепенно и незаметно: никто не мог предположить, что это может коснуться актрисы, которая запоминала наизусть огромные тексты.

Анна ухаживает за своей мамой. По ее словам, Маргарита Терехова стала "ребенком" — она не понимает, что с ней происходит, может говорить только отдельные слова. "Я вижу по ее глазам, что своих родных она узнает. Я могу ей что-то говорить, читать стихи. Она очень внимательно меня слушает", – рассказала Анна.

Маргарита Терехова родилась в актерской семье. Мать растила ее одна. Со своим отцом Маргарита познакомилась, когда была взрослой и уже снялась картине "Здравствуй, это я!".

С отцом Анны – болгарским актером Саввой Хашимовым – Маргарита Терехова познакомилась на съемках фильма "Бегущая по волнам". За плечами молодой актрисы уже был брак с актером Вячеславом Бутенко. Вместе супруги прожили около двух лет, а затем приняли решение разойтись. Анна рассказала, что Маргарита Терехова всегда была хорошей мамой, но при этом сильно переживала, что уделяет дочери мало времени. В 1981 году у Маргариты родился сын Александр. Отцом ребенка был таджикский бизнесмен Сайфиддин Тураев, а актриса была в то время замужем за режиссером Георгием Гавриловым.

Анна Терехова пошла по стопам знаменитых родителей и тоже стала актрисой. Ее первым мужем был актер Валерий Боровинских. Вместе они прожили около двух лет, в 1987 году у них родился сын Михаил. Потом в ее жизни появился новый мужчина – актер Николай Добрынин. Но и с ним отношения не сложились.

Почему Анна Терехова разошлась с Николаем Добрыниным, какой мамой Маргарита Терехова была в зените своей славы, и что с ней происходит сейчас — ответы в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".