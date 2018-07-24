Смертельный поцелуй: аппарат НАСА приблизится к Солнцу на минимальное расстояние
Солнечный зонд Parker готовят к отправке в космос со стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде. Произойдёт это в начале августа. Всего через три месяца аппарат будет гораздо ближе к Солнцу, чем какой-либо другой в истории человечества.
Наше Солнце – гораздо более сложная структура, чем кажется. Это не просто раскалённый шар. Солнце – постоянно меняющаяся и порождающая магнитные поля звезда. Атмосфера светила отправляет в окружающее пространство огромное количество заряженных частиц, двигающихся со скоростью до 800 километров в секунду. Называемые солнечным ветром, они порождают в атмосфере Земли прекрасные полярные сияния, одновременно угрожая работе спутников и навигационных систем. Однако влияние Солнца распространяется значительно дальше орбиты нашей планеты. Космический прогноз погоды актуален и для Плутона. Понимание природы процессов, происходящих на Солнце, позволяет учёным прогнозировать поведение своенравного светила.
Новая миссия поможет учёным ответить на ряд сложных вопросов о Солнце. Один из них — загадка ускорения солнечного ветра. Хотя учёные в значительной степени понимают, как появляется этот поток частиц, они всё ещё не представляют, почему в некой ненаблюдаемой области пространства солнечный ветер ускоряется до сверхзвуковых скоростей.
Данные показывают, что эти изменения происходят в короне Солнца, через которую как раз и будет пролетать солнечный зонд Parker. Учёные планируют использовать дистанционные и локальные измерения аппарата, чтобы пролить свет на это явление.
Также учёные надеются узнать секрет чрезвычайно высоких температур оболочки нашей звезды. Температура видимой поверхности Солнца, напомним, составляет около 5000°С, но по причинам, которые пока не до конца ясны, расположенная выше корона в сотни раз горячее. Она нагревается до нескольких миллионов градусов Цельсия. Это противоречит здравому смыслу, поскольку энергия Солнца производится в его ядре. Если проводить аналогию с жизнью человека, то можно было бы себе представить следующую ситуацию: турист не может согреться у костра, но если он отходит от него на несколько метров, то начинает ощущать жар, который исходит от пламени.
Наконец, наблюдения "Паркера" помогут выявить процессы, определяющие ускорение заряженных частиц, покидающих окрестности нашей звезды. Последние могут развивать очень высокую скорость (более чем половину скорости света). Такие частицы могут мешать работе спутниковой электроники, особенно у тех аппаратов, которые находятся за пределами защитного магнитного поля Земли.
"Мы изучали Солнце в течение десятилетий, и теперь мы, наконец, отправляемся туда, где происходит всё действо", — заявил Алекс Янг (Alex Young), заместитель директора по науке отдела гелиофизики NASA.
В течение следующих семи лет аппарат совершит ещё 23 оборота вокруг Солнца, подходя всё ближе и ближе. В итоге он подлетит на расстояние порядка 6,2 миллиона километров над поверхностью нашей звезды (в пределах солнечной короны). Это почти в семь раз ближе рекордной отметки, взятой немецким космическим кораблем Helios 2 в 1976 году.
Джастин Каспер (Justin Kasper), физик Мичиганского университета в Анн-Арборе, считает, что пересечение этой незримой границы космическим аппаратом будет похоже на момент, когда зонд Voyager 1 вошёл в межзвёздное пространство в 2012 году. "Этот момент ознаменует переход человечества в иное пространство Солнечной системы. Я уверен, что произойдёт что-то особенное", — поделился Каспер.
Учёные миссии также надеются, что солнечный зонд Parker откроет новую эру изучения Солнца.
Американский астрофизик Юджин Паркер (Eugene Parker), в чью честь и назван данный зонд, заявил, что с нетерпением ждет запуска, чтобы увидеть волны и турбулентность в солнечном ветре, которые он ранее предсказал.
Добавим, что в 2020 году Европейское космическое агентство ESA планирует запустить к Солнцу свой космический аппарат Solar Orbiter. Но он будет изучать нашу звезду на более высоких широтах и из более отдалённой точки космоса. Также к 2020 году вступит в строй солнечный телескоп Даниэля К. Инойе (DKIST) на Гавайях. Этот комплекс будет создавать ежедневные карты солнечной короны.
Что же касается границ гелиосферы, то их будет изучать другая миссия Американского космического агентства .
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