Пол Маккартни вернулся на улицу с обложки "Abbey Road" спустя почти 50 лет. Видео

Легендарный "Битл", сэр Пол Маккартни, вновь прошелся по знаменитой дорожке, запечатленный на альбоме The Beatles "Abbey Road" (1969). Музыкант вновь появился в культовом для меломанов месте спустя почти 50 лет после выхода пластинки, сообщает People.

Знаменитый пешеходный переход в Лондоне ежегодно посещают тысячи фанатов The Beatles со всего мира.

Маккартни вновь посетил легендарную улицу в рамках поддержки своего нового альбома "Egypt Station". Вскоре после съемок опубликованного выше видео музыкант дал концерт неподалеку от этого места.